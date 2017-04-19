All CATEGORIES
☰ Menu

Court

Stow doctor convicted of sexually assaulting patient seeking new trial; sentencing again put on hold

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 04:46 PM | Updated: April 20, 2017 - 04:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

James Bressi, a former Stow doctor convicted of sexually assaulting a patient, is seeking a new trial. Visiting Judge Judy Hunter delayed his sentencing Wednesday pending his request for a new trial. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Few funds beat index performance

NEW YORK: Welcome to where nearly everyone is below average.

syria22_02
Syrians in Akron speak out over chemical attacks in home country
rascal22
Rascal Flatts to play Canal Park on Aug. 5 to benefit Akron Children’s Hospital
sales22_web
Cuyahoga Falls mother leads protest outside Summit courthouse; dealer who gave her daughter fatal dose of drugs gets eight years
100 Afghan soldiers killed at base in one of worst attacks in years - 5:38 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next