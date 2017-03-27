All CATEGORIES
☰ Menu

Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 27, 2017 - 07:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lauren shares her journey to sobriety with participants in a life improvement class in the courtroom of Stow Municipal Court Judge Kim Hoover (right). (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ruhlin26_mug Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

The treasurer of the Akron fire union, charged with stealing from the union, waived extradition from North Carolina Monday.

drugcourt25_01
Akron drug court program extended to Stow defendants
lifeclass25cut_01
Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders
Bob Dyer: Rechecking TSA PreCheck
Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next