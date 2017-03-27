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Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 27, 2017 - 07:30 PM | Updated: March 28, 2017 - 03:25 PM
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Lauren shares her journey to sobriety with participants in a life improvement class in the courtroom of Stow Municipal Court Judge Kim Hoover (right). (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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