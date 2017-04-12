All CATEGORIES
☰ Menu

Streetsboro man charged with murder for killing man during dispute over stolen dirt bike

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: April 12, 2017 - 01:32 PM | Updated: April 12, 2017 - 06:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

William M. Knight, 63, of Streetsboro has been indicted on charges of murder, according to prosecutors. William Knight, 63, killed Keith Johnson, 24, on March 20.

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

dreamland13web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
National author says communities must end isolation to cure heroin crisis - 10:15 PM

GREEN: After decades in the business, freelance journalist and author Sam Quinones still loves telling stories.

uberassault13cut
Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron, latest in national trend - 10:15 PM
cox13cut_3
Steps address clerical error that resulted in switching of charges in Akron nightclub shooting death - 10:15 PM
Is Summa considering birthing center in Medina County? - 10:15 PM
russia13cut_01
Trump declares U.S.-Russia relations may be at ‘all-time low’ - 10:20 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next