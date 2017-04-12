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Crime and courts

Streetsboro man charged with murder in killing of man during dispute over stolen dirt bike

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: April 12, 2017 - 01:32 PM | Updated: April 13, 2017 - 10:58 AM
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William M. Knight, 63, of Streetsboro has been indicted on charges of murder, according to prosecutors. William Knight, 63, killed Keith Johnson, 24, on March 20.

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