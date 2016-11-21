Streetsboro police seeking to solve 35-year-old homicide

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gcG9saWNlIGFyZSBzZWVraW5nIGhlbHAgaW4gc29sdmluZyBhIDM1LXll
YXItb2xkIGhvbWljaWRlLjwvcD48cD5KYW1lcyBMLiBBbGxlbiB3YXMgZm91bmQgYmVhdGVuIGFu
ZCBzdGFiYmVkIHRvIGRlYXRoIGluc2lkZSB0aGUgZm9ybWVyIFBvcnRhZ2UgTmV3cyBhZHVsdCBi
b29rc3RvcmUgb24gTm92LiAyMCwgMTk4MS4gSGUgd2FzIDQ0LjwvcD48cD5Qb2xpY2UgcG9zdGVk
IGEgcGhvdG8gb2YgQWxsZW4sIHdobyB3b3JrZWQgYXMgYSBjbGVyayBhdCB0aGUgc3RvcmUsIGFu
ZCBzb21lIGRldGFpbHMgYWJvdXQgdGhlIGNhc2Ugb24gaXRzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgU3VuZGF5
IGhvcGluZyB0byBzaGFrZSBmcmVlIHNvbWUgaW5mb3JtYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3Ro
aW5nIHNvbGlkIGhhcyBldmVyIGRldmVsb3BlZCwmIzgyMjE7IGRldGVjdGl2ZSBCcmlhbiBTaGFm
ZmVyIHNhaWQgTW9uZGF5IGFib3V0IHBvdGVudGlhbCBsZWFkcy48L3A+PHA+TW9uZXkgd2FzIG1p
c3NpbmcgZnJvbSB0aGUgcmVnaXN0ZXIgYW5kIGNvaW5zIHdlcmUgdGFrZW4gZnJvbSB2aWRlbyBt
YWNoaW5lcywgYnV0IGl0JiM4MjE3O3MgdW5rbm93biB3aGV0aGVyIHJvYmJlcnkgd2FzIHRoZSBt
b3RpdmUgZm9yIHRoZSBzbGF5aW5nLjwvcD48cD5BbGxlbiYjODIxNztzIGNhciwgYSByZXN0b3Jl
ZCAxOTY1IFBvbnRpYWMgTGVNYW5zLCBhbHNvIHdhcyBzdG9sZW4gYnV0IHdhcyBsYXRlciByZWNv
dmVyZWQgYWJvdXQgYSBtaWxlIGF3YXkuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2FzIGl0IGEgcm9iYmVyeSBn
b25lIGJhZCBvciB3YXMgaXQgc29tZXRoaW5nIGJhZCBtYWRlIHRvIGxvb2sgbGlrZSBhIHJvYmJl
cnk/JiM4MjIxOyBTaGFmZmVyIGFza2VkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGp1c3QgZG9uJiM4MjE3
O3QgaGF2ZSBhIGxvdCBvZiBob21pY2lkZXMsJiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZC4gJiM4MjIwO1RoaXMg
d2FzIGEgYmlnIGRlYWwgYmFjayBpbiAmIzgyMTY7ODEuIFdlIGhhdmUgYm94ZXMgYW5kIGJveGVz
IG9mIHJlY29yZHMgLi4uIFRoZSBndXlzIGJhY2sgdGhlbiBwdXQgYWxsIHRoZXkgaGFkIGludG8g
aXQgYW5kIG5vdGhpbmcgaGFzIHBhbm5lZCBvdXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUG9ydGFnZSBO
ZXdzLCB3aGljaCB3YXMgbG9jYXRlZCBvbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAxNCBhbmQgd2FzIG5leHQgZG9v
ciB0byBhIGJhciwgaGFkIGJlZW4gb3BlbiBmb3IgbGVzcyB0aGFuIGEgeWVhciB3aGVuIHRoZSBt
dXJkZXIgdG9vayBwbGFjZSBhbmQgaGFkIGZhY2VkIHNpZ25pZmljYW50IG9wcG9zaXRpb24gaW4g
dGhlIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IGNvbW11bml0eS48L3A+PHA+QWxsZW4sIHdobyBsaXZlZCBpbiBT
dHJlZXRzYm9ybywgc3RhcnRlZCB3b3JraW5nIGF0IHRoZSBzdG9yZSBhZnRlciBoZSB3YXMgbGFp
ZCBvZmYgYXMgYSBtYWNoaW5lIG9wZXJhdG9yIGF0IHRoZSBGb3JkIHBsYW50IGluIFdhbHRvbiBI
aWxscy48L3A+PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgdGhlIGNhc2UgaXMgYXNr
ZWQgdG8gY2FsbCBTdHJlZXRzYm9ybyBwb2xpY2UgYXQgMzMwLTYyNi00OTc2LjwvcD48cD5SaWNr
IEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86
cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208
L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJKJm5i
c3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.