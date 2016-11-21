All CATEGORIES
☰ Menu

Streetsboro police seeking to solve 35-year-old homicide

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 21, 2016 - 09:22 AM | Updated: November 21, 2016 - 09:26 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

James L. Allen (Courtesy of Streetsboro Police Department)


MORE IN NEWS

Legendary TV weatherman Dick Goddard signs off after 55 years

While there could be late November snow in the WJW (Channel 8) weather forecast, Tuesday evening will be all about the end of a decades-long reign.

dyermetro20_01
Bob Dyer: Having a blast dissecting sewer tunnel project signage
turkey21cut_006
Wild turkeys increasingly common in Summit County, though spotting one can be a wild goose chase
skate21_02
Skaters embrace the season’s first snowfall as Lock 3’s rink opens
webhorrigan18cut
Akron Mayor Dan Horrigan urges neighborly actions in wake of divisive presidential election
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next