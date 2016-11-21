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Streetsboro police seeking to solve 35-year-old homicide

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 21, 2016 - 09:22 AM | Updated: November 21, 2016 - 09:26 AM
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James L. Allen (Courtesy of Streetsboro Police Department)


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