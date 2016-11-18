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FRESH LOOK NEAR GOODYEAR CAMPUS

Streetscape improvements in East Akron completed in seven months

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 18, 2016 - 09:14 PM
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"The East End" signs and arches mark the area cleaned up by The Streetscape Improvement project at the East End of Akron on East Market Street photographed on Friday in Akron. The eight-month project cost $5.5 million and included improvement such as the corridor on the street, bike lanes, parallel parking and crosswalk warning lights. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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