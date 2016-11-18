All CATEGORIES
☰ Menu

FRESH LOOK NEAR GOODYEAR CAMPUS

Streetscape improvements in East Akron completed in seven months

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 18, 2016 - 09:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

"The East End" signs and arches mark the area cleaned up by The Streetscape Improvement project at the East End of Akron on East Market Street photographed on Friday in Akron. The eight-month project cost $5.5 million and included improvement such as the corridor on the street, bike lanes, parallel parking and crosswalk warning lights. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

gifts19cutweb Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Second-grader uses birthday to help out other kids in need

One act of kindness can go a long way.

uabuggy19cutweb
UA engineering design team mix work with pleasure on their baja vehicle
akronst19cutweb
Streetscape improvements in East Akron completed in seven months
wx19cut
Record high on eve of gale-force winds, rain, snow in Akron-Canton area
Charter school faces lawsuit after firing Akron-area management company
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next