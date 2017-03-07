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Strongsville police shoot, kill suspect after high-speed chase on Interstate 71

Beacon Journal staff report

Published: March 7, 2017 - 07:40 AM | Updated: March 7, 2017 - 08:29 AM

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