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Student killed by Norton school bus remembered as ‘awesome person’

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: September 14, 2016 - 04:32 PM | Updated: September 15, 2016 - 01:14 PM
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Kelsey Hosey, 15, runs to catch up with her friends after they placed cups in a fence at the school to spell out the name of their classmate who was struck and killed by a school bus near Norton High School on Wednesday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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