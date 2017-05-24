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Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 09:19 PM | Updated: May 26, 2017 - 05:04 PM
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Bryce Swartz, 20, walks across the stage with the help of his physical therapist Turranna Rice. "That was like the highlight of my career," Rice said about helping Swartz walk. (Akron Children's Hospital)


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