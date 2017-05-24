All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 09:19 PM | Updated: May 26, 2017 - 05:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bryce Swartz, 20, walks across the stage with the help of his physical therapist Turranna Rice. "That was like the highlight of my career," Rice said about helping Swartz walk. (Akron Children's Hospital)


MORE IN NEWS

chambers28web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life

At the age of 18, Andrea Chambers has her life pretty well mapped out, at least for the next 13 years.

funeral28cut_01
Tony Huggins, family patriarch and preacher, helps put seven relatives to rest after deadly house fire
Bob Dyer: Spelling bee misspells its own history
museum20cut_04
Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article
climate28cut_01
Trump makes G-7 deal on trade, takes rain check on climate
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next