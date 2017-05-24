All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 09:19 PM | Updated: May 26, 2017 - 05:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bryce Swartz, 20, walks across the stage with the help of his physical therapist Turranna Rice. "That was like the highlight of my career," Rice said about helping Swartz walk. (Akron Children's Hospital)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Spelling bee misspells its own history - 8:45 PM

The one thing no contestant wants to hear this week at the Scripps National Spelling Bee is the sound of a bell.

museum20cut_04
Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article
littlejohn28cut_01
Domestic violence walk in memory of slaying victim Brittany Littlejohn - 8:45 PM
Reunions — May 28, 2017 - 8:47 PM
star28_zhang
Star Student finalist: Lucy Zhang
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next