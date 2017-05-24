All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 09:19 PM | Updated: May 26, 2017 - 05:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bryce Swartz, 20, walks across the stage with the help of his physical therapist Turranna Rice. "That was like the highlight of my career," Rice said about helping Swartz walk. (Akron Children's Hospital)


MORE IN NEWS

whoisford27cut_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Who is Stan Ford? Court records and interviews paint complicated picture of man charged with setting Akron fire that killed seven

Glass shattered in the front window of Lindell Lewis’ Fultz Street home one night near Christmas 2015.

uachild_01
UA child development center shut down after nearly 50 years on campus
Report: Trump son-in-law Kushner suggested secret communications channel with Russians
trump27cut_01
Trump ‘evolving’ on climate action, pressured by Europeans
kimtam27cut_01
Lake Kim Tam Park being sold; immediate future is unclear
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next