All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 09:19 PM | Updated: May 25, 2017 - 11:52 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bryce Swartz, 20, walks across the stage with the help of his physical therapist Turranna Rice. "That was like the highlight of my career," Rice said about helping Swartz walk. (Lew Stamp/Akron Children's Hospital)


MORE IN NEWS

blossom25cut Roger Mastroianni - Roger Mastroianni
Blossom Music Center bans most purses and bags; orchestra performances not affected

Just days after a suspected terrorist bombing killed concertgoers in England, Blossom Music Center on Wednesday announced a more restrictive policy on items that can be brought into popular music shows.

$12 million rock-splitting, tunnel boring Rosie debuts for the cameras - 5:26 PM
kidney23cut_01
New Akron Children’s Hospital Kidney Stone Clinic offers one-stop shop for increased population of kids, teens getting kidney stones
graduate25cut_1
Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage
fire24_ford
Akron man arrested on charges relating to fire that killed seven family members may face death penalty
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next