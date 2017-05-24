All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 09:19 PM | Updated: May 26, 2017 - 05:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bryce Swartz, 20, walks across the stage with the help of his physical therapist Turranna Rice. "That was like the highlight of my career," Rice said about helping Swartz walk. (Akron Children's Hospital)


MORE IN NEWS

popfest26cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Rubber City Pop Culture Fest debuts this weekend in Akron’s East End

Get ready to geek out this weekend at the Rubber City Pop Culture Fest.

first26cut_01
Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park
uachild_01
UA child development center shut down after nearly 50 years on campus
tunnel26cut_02
$12 million, rock-splitting, tunnel-boring Rosie debuts for cameras
ford26cut
Bond is set at $7 million for man charged with setting Akron fire that killed two adults and five children
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next