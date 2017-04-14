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Students at Akron’s Glover elementary spreading the word with own newspaper; Children’s Hospital benefits

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 14, 2017 - 07:52 PM
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Glover fourth grader Rylynn Pinter, 10, works on transcribing an interview for the newspaper at Glover Elementary School in Akron. Fourth and fifth graders at Glover Elementary School give up their recess time to produce 300 copies of the school newspaper, The Glover Gazette. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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