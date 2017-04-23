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Students’ ‘hackathon’ gathers bright minds to build products

Students hack ideas for solutions at UA’s first hackathon

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 23, 2017 - 09:47 PM
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Jacob Butler, a student at the University of Louisville, programs the Locked 'N Loaded team's virtual safe (right) using a laptop during Sunday's HAkron hackathon event held at the Bit Factory in Akron. Locked 'N Loaded went on to claim first place and the $1,000 prize. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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