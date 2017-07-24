Students meet each other, address concerns over merging schools

PHA+VGhlIEFrcm9uIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiBoYXMgcmVjZWl2ZWQgbXVjaCBpbnB1dCBm
cm9tIHBhcmVudHMgYW5kIHRoZSBjb21tdW5pdHkgb24gdGhlIG1lcmdlcnMgb2YgS2VubW9yZSBh
bmQgR2FyZmllbGQgaGlnaCBzY2hvb2xzIGFuZCBJbm5lcyBhbmQgUm9zd2VsbCBLZW50IG1pZGRs
ZSBzY2hvb2xzLiBUaGVyZSBoYXMgYmVlbiB0YWxrIG9mIHNpdGUgc2VsZWN0aW9uLCBzcG9ydHMg
dGVhbXMsIGV2ZW4gbmV3IG5hbWVzIGFuZCBtYXNjb3RzLiBOb3cgaXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIGZv
ciBpbnB1dCBmcm9tIHRoZSBzdHVkZW50cyB3aG8gd2lsbCBiZSBhdHRlbmRpbmcgdGhvc2UgbmV3
IHNjaG9vbHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSB0aGluayBhbmQgZmVlbCBkZWVwbHkgYWJvdXQg
YSBsb3Qgb2YgdGhpbmdzLCYjODIyMTsgc2FpZCBDcnlzdGFsIEpvbmVzLCBleGVjdXRpdmUgZGly
ZWN0b3Igb2YgUHJvamVjdCBVamltYSwgdGhlIGdyb3VwIGNoYXJnZWQgd2l0aCBjb25kdWN0aW5n
IHBlYWNlIGNpcmNsZXMgdG8gZ2F0aGVyIGZlZWRiYWNrIGZyb20gc3R1ZGVudHMuICYjODIyMDtB
bmQgdGhleSB0aGluayBhbmQgZmVlbCBkZWVwbHkgYWJvdXQgdGhlIG1lcmdlci4gVGhlIGNpcmNs
ZXMgcHJvdmlkZSBhbiBvcHBvcnR1bml0eSBmb3IgdGhlbSB0byBhY3R1YWxseSBqdXN0IHNheSB3
aGF0IHdhcyBvbiB0aGVpciBtaW5kLCB0byB2b2ljZSB0aGVpciBjb25jZXJucywgdG8gdm9pY2Ug
dGhlaXIgaG9wZXMgYW5kIGRyZWFtcyBmb3IgdGhlIG1lcmdlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luaXRp
YWxseSwgdGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgd2UgcmVhbGx5IGNhcmVkIHdoYXQgdGhleSBo
YWQgdG8gc2F5LCBzbyBtYW55IG9mIHRoZW0gd2VyZSBoZXNpdGFudCB0byB0YWxrLCBidXQgYXMg
aXQgd2VudCBvbiB0aGV5IHJlYWxseSwgcmVhbGx5IGJlY2FtZSBlbmdhZ2VkIGluIHRoZSBjaXJj
bGVzIGFuZCBnYXZlIHRoZWlyIGJlc3QgdGhpbmtpbmcgdG8gd2hhdCBjYW4gYmUgZG9uZSBhbmQg
d2hhdCBzaG91bGQgYmUgZG9uZSB0byBtYWtlIHRoZSBtZXJnZXIgc3VjY2Vzc2Z1bC4gJiM4MjMw
OyBUaGV5JiM4MjE3O3JlIHJlYWR5IHRvIGdvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2luY2UgRmVicnVhcnks
IHN0dWRlbnRzIGZyb20gYWxsIGZvdXIgc2Nob29scyBoYXZlIGJlZW4gbWVldGluZyB0byBhaXIg
dGhlaXIgY29uY2VybnMgYW5kIHN0YXJ0IHRoaW5raW5nIGFib3V0IHNvbHV0aW9ucyBmb3IgZWFz
aW5nIHRoZSB0cmFuc2l0aW9uIGZvciBldmVyeW9uZSB3aGVuIHNjaG9vbCBpcyBiYWNrIGluIHNl
c3Npb24gdGhpcyBmYWxsLiA8L3A+PHA+VGhyZWUgc3R1ZGVudCByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgdm9s
dW50ZWVyZWQgdG8gcHJlc2VudCB3aGF0IHRoZXkgaGFkIGRpc2N1c3NlZCBhdCBhIGNvbW11bml0
eSBjaXJjbGUgSnVseSAxNy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHdhbnQgdG8gd2FsayBpbnRvIGFu
IGVudmlyb25tZW50IHdoZXJlIHRoZXkgZmVsbCBzYWZlLCB0aGV5IGZlZWwgdGhhdCB0aGV5JiM4
MjE3O3JlIHdlbGNvbWUsIGFuZCB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gZmVlbCBhbmQga25v
dyBhYm91dCB0aGUgc3RyaWZlIGFuZCB0aGUgY29udGVudGlvbiB0aGF0IGhhcyBiZWVuIGdvaW5n
IG9uLCYjODIyMTsgSm9uZXMgc2FpZC48L3A+PHA+Sm9uZXMgc2FpZCB3aGF0IHdhcyBub3Qgd2Fu
dGVkIHdhcyBhIHJlaGFzaGluZyBvZiB0aGUgZGVjaXNpb25zIHRoYXQgaGF2ZSBhbHJlYWR5IGJl
ZW4gbWFkZSwgYnV0IGZvcndhcmQgdGhpbmtpbmcsIHBvc2l0aXZlIGNvbnZlcnNhdGlvbiBhYm91
dCB3aGF0IGNvdWxkIGJlIGRvbmUgY29sbGVjdGl2ZWx5IGFuZCBpbmRpdmlkdWFsbHkgdG8gc3Vw
cG9ydCB0aGUgc3R1ZGVudHMuIDwvcD48cD5UaGUgY2lyY2xlcyBoZWxwIGJ1aWxkIHJlbGF0aW9u
c2hpcHMgYW5kIHRydXN0LCBKb25lcyBzYWlkLiA8L3A+PHA+QW1vbmcgdGhlIHRoaW5ncyBzdHVk
ZW50cyBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSBsb29raW5nIGZvcndhcmQgdG8gYXJlIG1vcmUgcHJvZ3JhbXMs
IGJldHRlciB0ZWFtcyBhbmQgbWVldGluZyBuZXcgcGVvcGxlLCBKb25lcyBzYWlkLiBUaGV5IGFy
ZSBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgcG9zc2libGUgZmlnaHRpbmcuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdpbGwgYmUg
YW5vdGhlciBjaXJjbGUgSnVseSAzMSB0byBjb21lIHVwIHdpdGggY29uY3JldGUgaWRlYXMgdG8g
c3VwcG9ydCBzdHVkZW50cywgYW5kIHRoZSB0aGlyZCBwaGFzZSB3aWxsIGJlIHRvIHRyYWluIGFu
ZCBlbXBvd2VyIHN0dWRlbnRzIHRvIGhlbHAgZmFjaWxpdGF0ZSB0aGVpciBvd24gY2lyY2xlcyBp
ZiBpc3N1ZXMgZG8gY29tZSB1cCB3aXRoaW4gdGhlIHNjaG9vbCB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgYm9h
cmQgYWxzbyBhcHByb3ZlZCB0aGUgbW92ZSBvZiBjdXJyZW50IE5vcnRoIEhpZ2ggU2Nob29sIFBy
aW5jaXBhbCBSYWNoZWwgVGVjY2EgdG8gZGlyZWN0b3IsIGNvbGxlZ2UgYW5kIGNhcmVlciBhY2Fk
ZW1pZXMsIGVmZmVjdGl2ZSBBdWcuIDEuIEhlciBhbm51YWwgc2FsYXJ5IHdpbGwgYmUgJDEyMSw5
MzAuNzQuIEluIGhlciBuZXcgcm9sZSwgVGVjY2Egd2lsbCBvdmVyc2VlIGFsbCBvZiB0aGUgZGlz
dHJpY3QmIzgyMTc7cyBjb2xsZWdlIGFuZCBjYXJlZXIgYWNhZGVtaWVzIGFuZCBjYXJlZXIgYWNh
ZGVteSBjb2FjaGVzIGluIHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbCBidWlsZGluZ3MuIDwvcD48cD5UZWNjYSBi
ZWdhbiBoZXIgY2FyZWVyIHdpdGggdGhlIEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzIGFzIGEgc3BlY2lh
bCBlZHVjYXRpb24gdGVhY2hlciBhdCBCYXJyZXR0IEVsZW1lbnRhcnkgaW4gMTk5NiwgYmVjb21p
bmcgcHJpbmNpcGFsIGF0IE5vcnRoIGluIEp1bmUgMjAxMy4gV2hpbGUgYXQgTm9ydGggc2hlIGhh
cyBiZWVuIGFjdGl2ZWx5IGludm9sdmVkIGluIHRoZSBjcmVhdGlvbiBhbmQgdGhlIGxhdW5jaGlu
ZyBvZiB0aGUgY29sbGVnZSBhbmQgY2FyZWVyIGFjYWRlbWllcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVu
IHlvdSByZWFsbHkgdGhpbmsgYWJvdXQgd2hhdCB0aGUgYWNhZGVtaWVzIGFyZSBnb2luZyB0byBk
byBmb3Igb3VyIGtpZHMgYW5kIGZvciBvdXIgY29tbXVuaXR5LCB0aGUgZmFjdCB0aGF0IHdlIGhh
dmUgc3VjaCBodWdlIG1vbWVudHVtIGFuZCBlbmVyZ3kgaW4gb3VyIGNvbW11bml0eSwgYW5kIG91
ciBib2FyZCBhbmQgb3VyIHN0YWZmIGhlcmUgaW4gQWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMsIEkmIzgy
MTc7bSBiZXlvbmQgaG9ub3JlZCB0byBsZWFkIHRoZSB3b3JrIGZvciB0aGUgYWNhZGVtaWVzIGFu
ZCBvdXIgZGlzdHJpY3QgYW5kIG91ciBraWRzLCYjODIyMTsgVGVjY2EgdG9sZCB0aGUgYm9hcmQu
ICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gcmVhbGx5IGV4Y2l0ZWQgdG8gZG8gdGhlIHdvcmsuJiM4MjIxOyA8
L3A+PHA+QXMgYSBzZWFyY2ggZm9yIGEgbmV3IHByaW5jaXBhbCB0YWtlcyBwbGFjZSwgQXNzaXN0
YW50IFByaW5jaXBhbCBLaW1iZXJseSBTYWJldHRhIGhhcyBiZWVuIG5hbWVkIGludGVyaW0gcHJp
bmNpcGFsLCBlZmZlY3RpdmUgQXVnLiAxIHRocm91Z2ggSnVuZSAzMC4gU2hlIHdpbGwgYmUgcGFp
ZCBhbiBhZGRpdGlvbmFsICQ3LDA0Mi4wNSBmb3IgaGVyIGluY3JlYXNlZCBkdXRpZXMuIFNhYmV0
dGEgaXMgYSBOb3J0aCBncmFkdWF0ZS48L3A+PHA+TW9uaWNhIEwuIFRob21hcyBjYW4gYmUgcmVh
Y2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjcgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm10aG9tYXNAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPm10aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVy
IG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01MVGhvbWFzQUJKIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtNTFRob21hc0FCSiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01MVGhvbWFzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LmZhY2Vib29rLmNvbS9NTFRob21hc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.