Summa, Barberton officials meet again with residents over hospital plans

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkFSQkVSVE9OOiBSZXNpZGVudHMgbGl2aW5nIGFyb3VuZCBTdW1tYSBIZWFsdGgmIzgyMTc7
cyBCYXJiZXJ0b24gY2FtcHVzIHR1cm5lZCBvdXQgaW4gb3Bwb3NpdGlvbiB0byB0aGUgaG9zcGl0
YWwmIzgyMTc7cyB2aXNpb24gZm9yIGNsb3NpbmcgUGFpZ2UgQXZlbnVlIGFuZCB0dXJuaW5nIDEw
IGFjcmVzIG9mIGdyZWVuIHNwYWNlIGFuZCBwYXJrIGxhbmQgaW50byBhIHBhdmVkIHBhcmtpbmcg
bG90ICYjODIxMjsgYW4gaW1hZ2UgdGhhdCBvbmUgbmVpZ2hib3IgY2FsbGVkICYjODIyMDtuYXVz
ZWF0aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGNvbW11bml0eSBtZWV0aW5nIFdlZG5lc2RheSB3YXMg
dGhlIHNlY29uZCBoZWxkIGJ5IGNpdHkgYW5kIGhvc3BpdGFsIG9mZmljaWFscyBvdmVyIFN1bW1h
JiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCB0byBsZWFzZSBhIHBpZWNlIG9mIFR1c2NvcmEgUGFyayBmb3IgaXRz
IHBhcmtpbmcgcGxhbnMuIEFmdGVyIGFuIGluaXRpYWwgcHVibGljIG1lZXRpbmcgbGFzdCBtb250
aCBvbmx5IGF0dHJhY3RlZCBhIGNvdXBsZSBvZiBmYW1pbGllcywgd29yZCB0cmF2ZWxlZCBhbmQg
c29tZSA1MCBuZWlnaGJvcnMgcmFsbGllZCB0byBzaGFyZSB0aGVpciBjb25jZXJucy48L3A+PHA+
U3VtbWEgd2FudHMgdG8gcmF6ZSBpdHMgNDIteWVhci1vbGQgcGFya2luZyBkZWNrLCBzYXlpbmcg
aXQgaGFzIGNvc3QgJDEgbWlsbGlvbiBpbiBtYWludGVuYW5jZSBvdmVyIHRoZSBwYXN0IGZvdXIg
eWVhcnMuPC9wPjxwPkl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byByZXBsYWNlIGl0IGJlY2F1c2Ug
YSBuZXcgZGVjayB3b3VsZCBjb3N0ICQxNyBtaWxsaW9uIHRvICQyMCBtaWxsaW9uICYjODIxMjsg
bW9uZXkgdGhhdCBob3NwaXRhbCBvZmZpY2lhbHMgc2F5IHRoZXkgd2FudCB0byB1c2UgdG8gdXBk
YXRlIHRoZSBob3NwaXRhbCYjODIxNztzIG9wZXJhdGluZyByb29tcyBhbmQgbWFrZSBvdGhlciBy
ZW5vdmF0aW9ucy48L3A+PHA+QnV0IHRvIG1ha2UgdXAgZm9yIHRoZSAxLDIwMCBwYXJraW5nIHNw
YWNlIHRoZSBob3NwaXRhbCBuZWVkcywgdGhleSYjODIxNztsbCBuZWVkIHRvIHRha2UgVHVzY29y
YSBQYXJrJiM4MjE3O3Mgb25seSBiYWxsZmllbGQgJiM4MjEyOyBmaXZlIG1vcmUgYWNyZXMgZnJv
bSBhbiBlYXN0IHNpZGUgcGFyayB0aGF0IGhhcyBsb3N0IG5lYXJseSBoYWxmIGl0cyBsYW5kIHRv
IGhvc3BpdGFsIGV4cGFuc2lvbiAmIzgyMTI7IGFuZCBnZXQgdGhlIGNpdHkgdG8gcGVybWFuZW50
bHkgY2xvc2UgYSBwb3J0aW9uIG9mIFBhaWdlIEF2ZW51ZS48L3A+PHA+VGhlIGhvc3BpdGFsIG93
bnMgYW5vdGhlciBmaXZlLWFjcmUgcGllY2Ugb2YgbGF3biB0aGF0IHByZXZpb3VzbHkgYmVsb25n
ZWQgdG8gdGhlIHBhcmsuIENvbWJpbmVkIHdpdGggdGhlIGJhbGxmaWVsZCBhbmQgUGFpZ2UsIGl0
IHdvdWxkIGNyZWF0ZSBvbmUgbGFyZ2Ugc3VyZmFjZSBsb3QgZXh0ZW5kaW5nIHRoZSB3aWR0aCBv
ZiB0d28gY2l0eSBibG9ja3MsIGZyb20gTGFrZSBBdmVudWUgdG8gd2l0aGluIGEgZmV3IGZlZXQg
b2YgVHVzY2FyYXdhcyBBdmVudWUuIFRoZSBwcm9qZWN0LCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIHJhemluZyBv
ZiB0aGUgZGVjaywgd291bGQgY29zdCBhYm91dCAkNCBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5DaXR5IGNvdW5j
aWwgY291bGQgdm90ZSBvbiB0aGUgbGVhc2UgYXQgaXRzIE9jdC4gMjQgbWVldGluZy48L3A+PHA+
JiM4MjE2O1Rocml2aW5nJiM4MjE3OyBlbnRpdHk8L3A+PHA+RHIuIE1pY2hhZWwgSHVnaGVzLCBz
ZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgaG9zcGl0YWwgb3BlcmF0aW9ucywgc2FpZCBTdW1tYSBo
YXMgZnVsZmlsbGVkIGl0cyBwcm9taXNlIG9mIGJlaW5nIGEgZ29vZCBzdGV3YXJkIG9mIHRoZSBm
b3JtZXIgcGFyayBsYW5kIGl0IGhhcyBwdXJjaGFzZWQgYnkgcHV0dGluZyBpbiBhIGNhbmNlciBj
ZW50ZXIgcmVjb2duaXplZCBhcm91bmQgdGhlIHN0YXRlIGFuZCBhIG5ldyBlbWVyZ2VuY3kgcm9v
bSB1c2VkIGJ5IEJhcmJlcnRvbiBhbmQgc3Vycm91bmRpbmcgY29tbXVuaXRpZXMuPC9wPjxwPlRo
ZSBob3NwaXRhbCBpcyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgcHJpdmF0ZSBlbXBsb3llciwg
d2l0aCBhIHN0YWZmIG9mIG5lYXJseSAxLDEwMC4gPC9wPjxwPktlZXBpbmcgdGhlIGhvc3BpdGFs
ICYjODIyMDt0aHJpdmluZyYjODIyMTsgYW5kIG1vZGVybiBpcyBpbiB0aGUgYmVzdCBpbnRlcmVz
dHMgb2YgdGhlIGNpdHksIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJ1dCBuZWlnaGJvcnMgc2FpZCB0aGV5IGFy
ZSB0aXJlZCBvZiBzZWVpbmcgdGhlaXIgcGFyayBhbXB1dGF0ZWQgcGllY2UgYnkgcGllY2UuIDwv
cD48cD5EZXJlayBBbmRlcnMsIDI3LCBzYWlkIGhlIGdyZXcgdXAgcGxheWluZyBpbiBwYXJrICYj
ODIxMjsgYW5kIGF0IHRoZSB2ZXJ5IGJhbGxmaWVsZCB0aGF0IHdvdWxkIGJlIGxvc3QgJiM4MjEy
OyBhbmQgdGhhdCBoZSByZXR1cm5lZCBhbmQgYm91Z2h0IGEgaG9tZSB0aGVyZSBhZnRlciBlYXJu
aW5nIGhpcyB0ZWFjaGluZyBkZWdyZWUgc28gaGUgY291bGQgcmFpc2UgaGlzIG93biBjaGlsZHJl
biBpbiB0aGF0IGVudmlyb25tZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGdvaW5n
IHRvIGdldCBwZW9wbGUgdG8gYnV5IGhlcmUgaWYgd2UgaGF2ZSBwYXJraW5nIGxvdHMgaW5zdGVh
ZCBvZiBwYXJrcywmIzgyMjE7IEFuZGVycyBzYWlkLjwvcD48cD5LZW4gTWFzaWNoLCBhbiBFYXN0
IFBhcmsgQXZlbnVlIHJlc2lkZW50LCBhY2N1c2VkIGNpdHkgYW5kIGhvc3BpdGFsIG9mZmljaWFs
cyBvZiBkb2luZyBhbiAmIzgyMjA7ZW5kIGFyb3VuZCYjODIyMTsgYnkgbGVhc2luZyB0aGUgcGFy
ayBsYW5kIGluc3RlYWQgb2Ygc2VsbGluZyBpdC4gPC9wPjxwPk1heW9yIEJpbGwgSnVkZ2Ugc2Fp
ZCBpZiB0aGUgcGFyayBsYW5kIHdlcmUgc29sZCBpbnN0ZWFkIG9mIGxlYXNlZCwgdGhlIGNpdHkg
Y2hhcnRlciB3b3VsZCByZXF1aXJlIHRoZSBxdWVzdGlvbiBiZSBwdXQgYmVmb3JlIHZvdGVycy4g
TWFzaWNoIGNoYWxsZW5nZWQgdGhhdCBsYW5ndWFnZSwgc2F5aW5nIHRoZSBjaGFydGVyIHJlZmVy
cyB0byB2b3RlcnMgZGVjaWRpbmcgd2hldGhlciB0byAmIzgyMjA7dmFjYXRlJiM4MjIxOyBwYXJr
IGxhbmQsIGEgd29yZCB0aGF0IGZpdHMgdGhlIGlkZWEgb2YgaGFuZGluZyBvdmVyIHBhcmsgbGFu
ZCBmb3Igbm9uLXBhcmsgdXNlLjwvcD48cD5UcmFmZmljIGNvbmNlcm5zPC9wPjxwPk90aGVyIGhv
bWVvd25lcnMgYWxvbmcgTGFrZSBBdmVudWUgYnJpc3RsZWQgYXQgdGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3
O3Mgc3VnZ2VzdGlvbiB0aGF0IHRoZWlyIHJlc2lkZW50aWFsIHN0cmVldCB3b3VsZCBiZWNvbWUg
dGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3O3MgZGVsaXZlcnkgcm91dGUgb25jZSBQYWlnZSBpcyBjbG9zZWQu
PC9wPjxwPkh1Z2hlcyBzYWlkIHRoZSBpZGVhIHdhcyB0byBrZWVwIHRydWNrcyBhd2F5IGZyb20g
dGhlIG1haW4gZW50cmFuY2UgdXNlZCBieSBwYXRpZW50cyBhbmQgZmFtaWxpZXMsIGJ1dCBMYWtl
IHJlc2lkZW50cyBzYWlkIHRoZXkgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGJ1cmRlbmVkIHdpdGggdGhl
IGFkZGl0aW9uYWwgdHJhZmZpYy48L3A+PHA+SHVnaGVzIG5vdGVkIHRoYXQgdGhlIGxlZ2lzbGF0
aW9uIGJlZm9yZSBjb3VuY2lsIGlzIG9ubHkgYWJvdXQgbGVhc2luZyB0aGUgcGFyayBsYW5kIGFu
ZCB2YWNhdGluZyBQYWlnZSwgYW5kIHRoYXQgdGhlIGhvc3BpdGFsIHdvdWxkIHN0aWxsIGhhdmUg
dG8gZHJhZnQgc3BlY2lmaWMgcGxhbnMgZm9yIHRoZSBwYXJraW5nIHNwYWNlIGFuZCB3aW4gYXBw
cm92YWwgZnJvbSB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHBsYW5uaW5nIGNvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyBh
bm90aGVyIHN0ZXAgaW4gd2hpY2ggbmVpZ2hib3JzIHdvdWxkIGhhdmUgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5
IHRvIHNwZWFrIG91dC48L3A+PHA+VGhlIGxlYXNpbmcgbGVnaXNsYXRpb24gY2FsbHMgZm9yIHRo
ZSBob3NwaXRhbCB0byBwYXkgJDE3LDUwMCBhIHllYXIgZm9yIDEwIHllYXJzIGZvciBsZWFzaW5n
IHRoZSBsYW5kLCBicmluZ2luZyB0aGUgdG90YWwgdG8gdGhlIGxhbmQmIzgyMTc7cyBhcHByYWlz
ZWQgdmFsdWUgb2YgJDE3NSwwMDAuIEFmdGVyIDEwIHllYXJzLCB0aGUgbGFuZCB1c2Ugd291bGQg
YmUgcmVjb25zaWRlcmVkIGFuZCB0dXJuZWQgYmFjayBvdmVyIHRvIHRoZSBjaXR5IGlmIHRoZSBw
YXJraW5nIHNwYWNlIGJlY2FtZSB1bm5lY2Vzc2FyeSBkdWUgdG8gY2hhbmdlcyBhdCB0aGUgaG9z
cGl0YWwuPC9wPjxwPkJhbGxmaWVsZCByZXBsYWNlbWVudDwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiwgdGhl
IGhvc3BpdGFsIHdvdWxkIGdpdmUgdGhlIGNpdHkgYSBvbmUtdGltZSBwYXltZW50IG9mICQyNzUs
MDAwLiBDaXR5IG9mZmljaWFscyBzYWlkIHRoZXkgd291bGQgdXNlIGFib3V0ICQ3NSwwMDAgdG8g
cmVwbGFjZSB0aGUgbG9zdCBiYWxsZmllbGQgYnkgYWRkaW5nIGFub3RoZXIgYmFsbGZpZWxkIHRv
IHRoZSB3ZXN0IHNpZGUmIzgyMTc7cyBNY0NhZmZlcnR5IFBhcmsuPC9wPjxwPklmIGFwcHJvdmVk
LCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gd291bGQgYmVnaW4gYWZ0ZXIgdGhlIHNwcmluZyAyMDE3IHNlbmlvciBs
ZWFndWVzIGZpbmlzaCB0aGVpciBzZWFzb24gYXQgVHVzY29yYSBQYXJrLCBhbmQgdGhlIGNpdHkg
d291bGQgYmVnaW4gd29yayBhdCBNY0NhZmZlcnR5IHNvIHRoYXQgZmllbGQgaXMgcmVhZHkgZm9y
IHRoZSBmb2xsb3dpbmcgeWVhci48L3A+PHA+SHVnaGVzIHNhaWQgdGhlIGhvc3BpdGFsIHByZWZl
cnMgb2ZmZXJpbmcgZnJlZSBhbmQgZWFzaWx5IGFjY2Vzc2libGUgc3VyZmFjZSBwYXJraW5nIHRv
IGEgZGVjayB0aGF0IGNoYXJnZXMgYSBmZWUgYW5kIGNyb3NzZXMgYSBzdHJlZXQgYmVjYXVzZSAm
IzgyMjA7bW9kZWxzJiM4MjIxOyBvZiBoZWFsdGggc2VydmljZSBhcmUgY2hhbmdpbmcgcmFwaWRs
eS4gVGhlcmUgYXJlIGZld2VyIGluLWhvc3BpdGFsIHN0YXlzIGFuZCBtb3JlIG91dC1wYXRpZW50
IHZpc2l0cywgd2hlcmUgcGF0aWVudHMgdHJlYXQgZmFjaWxpdGllcyBtb3JlIGxpa2Ugc2hvcHBp
bmcgcGxhemFzIGluIHdoaWNoIHRoZXkgd2FudCB0byBnZXQgaW4gYW5kIG91dCBmYXN0IGFuZCB3
aXRob3V0IHBheWluZyB0byBwYXJrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRv
IG1vdmUgZm9yd2FyZCBhcyBoZWFsdGggY2FyZSBldm9sdmVzLCYjODIyMTsgSHVnaGVzIHNhaWQu
PC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxlaXNAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.