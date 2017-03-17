Summa gains 22 new residents despite accreditation issues

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TmVydm91cyBjaGF0dGVyIGFuZCBib3VuY2luZyBrbmVlcyBwdWxzYXRlZCB0aHJvdWdoIHRo
ZSBiYWxscm9vbSBhdCB0aGUgTkVPTUVEIEVkdWNhdGlvbiBhbmQgV2VsbG5lc3MgKE5FVykgQ2Vu
dGVyIG9uIEZyaWRheSBhcyBtZWRpY2FsIHN0dWRlbnRzIGF3YWl0ZWQgdGhlaXIgZmF0ZXMsIGVh
Y2ggb25lIHNlYWxlZCBpbiBhbiBlbnZlbG9wZSBhbmQgY29tcGlsZWQgaW4gYSBnb2xkIHR1bWJs
ZXIgYXQgdGhlIGZyb250IG9mIHRoZSByb29tLjwvcD48cD5TYXJhaCBLaG9uY2FybHkgd2FzIGNh
bGxlZCB1cCB0byB0aGUgc3RhZ2UgZmlyc3QuIFNoZSBvcGVuZWQgaGVyIGVudmVsb3BlIGFuZCwg
d2l0aCBhIHNpZ2ggb2YgcmVsaWVmLCByZWFkIG91dCBsb3VkIHdoZXJlIHNoZSYjODIxNztsbCBz
cGVuZCB0aGUgbmV4dCBmZXcgeWVhcnMgdHJhaW5pbmcgdG8gYmUgYSBwaHlzaWNpYW4gJiM4MjEy
OyBhIHJvYWQsIHNoZSBsZWFybmVkLCB0aGF0IHdpbGwgYmVnaW4gd2l0aCBTdW1tYSBIZWFsdGgg
U3lzdGVtLjwvcD48cD5GcmlkYXkgd2FzIE5hdGlvbmFsIE1hdGNoIERheSBhY3Jvc3MgdGhlIGNv
dW50cnksIHdoZXJlIG1vcmUgdGhhbiAzMCwwMDAgbWVkaWNhbCBzdHVkZW50cyBsZWFybmVkIHdo
ZXJlIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgY29tcGxldGUgdGhlaXIgcmVzaWRlbmN5IHByb2dyYW1zLjwvcD48
cD5PZiB0aGUgMTM5IE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIE1lZGljYWwgVW5pdmVyc2l0eSAoTkVPTUVEKSBz
dHVkZW50cyBpbiBhdHRlbmRhbmNlIGF0IHRoZSBORVcgQ2VudGVyIGZvciBNYXRjaCBEYXkgcmVz
dWx0cywgMjIgd2lsbCB0cmFpbiB3aXRoIHRoZSB0cm91YmxlZCBTdW1tYSBIZWFsdGggU3lzdGVt
LjwvcD48cD5EZXNwaXRlIHRoZSBncm93aW5nIHBhaW5zIFN1bW1hIGlzIGVuZHVyaW5nIGluIGl0
cyBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSB0cmFuc2l0aW9uLCBpbmNsdWRpbmcgYSByZWNlbnQgbG9zcyBvZiB0
aGUgYWJpbGl0eSB0byB0cmFpbiBFUiByZXNpZGVudHMgYWx0b2dldGhlciwgdGhlIE5FT01FRCBz
dHVkZW50cyBwbGFjZWQgdGhlcmUgd2VyZSBzYXRpc2ZpZWQgd2l0aCB0aGUgbWF0Y2guPC9wPjxw
PiYjODIyMDtTdW1tYSBpcyBhIGdyZWF0IHBsYWNlIHRvIHRyYWluLCYjODIyMTsgc2FpZCBLaG9u
Y2FybHksIHdobyB3aWxsIGJlZ2luIGhlciB0cmFuc2l0aW9uYWwgeWVhciBhdCBTdW1tYSBpbiBK
dWx5IGJlZm9yZSBoZWFkaW5nIHRvIENhc2UgV2VzdGVybi9NZXRyb0hlYWx0aCBNZWRpY2FsIENl
bnRlciBpbiBDbGV2ZWxhbmQgbmV4dCB5ZWFyLiAmIzgyMjA7RGVzcGl0ZSB0aGUgcG9saXRpY2Fs
IGNsaW1hdGUgZ29pbmcgb24sIGl0JiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgYSBncmVhdCBwbGFjZSBmb3Igc3R1
ZGVudHMgYW5kIGFsd2F5cyB3aWxsIGJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3VtbWEgd29lczwvcD48cD5T
dW1tYSBhYnJ1cHRseSBzd2l0Y2hlZCBFUiBzdGFmZmluZyBncm91cHMgZnJvbSBTdW1tYSBFbWVy
Z2VuY3kgQXNzb2NpYXRlcyAoU0VBKSB0byBDYW50b24tYmFzZWQgVVMgQWN1dGUgQ2FyZSBTb2x1
dGlvbnMgKFVTQUNTKSBvbiBOZXcgWWVhciYjODIxNztzIERheSBhZnRlciBmYWlsZWQgY29udHJh
Y3QgbmVnb3RpYXRpb25zLjwvcD48cD5JdCBoYXMgc2luY2UgZmFjZWQgYSBzZXJpZXMgb2YgdHJp
YWxzLCBpbmNsdWRpbmcgZm9ybWVyIENFTyBUb20gTWFsb25lJiM4MjE3O3MgcmVzaWduYXRpb24g
dGhyZWUgd2Vla3MgbGF0ZXIuPC9wPjxwPlBlcmhhcHMgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCYjODIx
NztzIG1vc3QgcGVydGluZW50IHByb2JsZW0sIHRob3VnaCwgaXMgdGhlIEVSJiM4MjE3O3MgbG9z
cyBvZiBhY2NyZWRpdGF0aW9uIGJ5IHRoZSBBY2NyZWRpdGF0aW9uIENvdW5jaWwgb24gR3JhZHVh
dGUgTWVkaWNhbCBFZHVjYXRpb24gKEFDR01FKSwgZWZmZWN0aXZlIEp1bHkgMS48L3A+PHA+SW4g
YSByb3V0aW5lIHZpc2l0IHRvIHRoZSBob3NwaXRhbCwgdGhlIEFDR01FIGRlZW1lZCBTdW1tYSB1
bmZpdCB0byB0cmFpbiBuZXcgRVIgcmVzaWRlbnRzIGFuZCB3aXRoZHJldyBpdHMgYWNjcmVkaXRh
dGlvbi4gVGhlIHJlcG9ydCBjaXRlZCBhIG51bWJlciBvZiBwcm9ibGVtcyB3aXRoIENpdHkgSG9z
cGl0YWwmIzgyMTc7cyBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSwgc3VjaCBhcyBkZWxheXMgZm9yIHNwZWNpYWxp
emVkIGNhcmUgYW5kIHBhdGllbnRzIGxlYXZpbmcgd2l0aG91dCBzZWVpbmcgYSBwaHlzaWNpYW4g
YXQgYWxsLjwvcD48cD5UaGUgQUNHTUUgYWxzbyBwdXQgdGhlIGVudGlyZSBob3NwaXRhbCBvbiBw
cm9iYXRpb24sIHByb2hpYml0aW5nIHRoZSBob3NwaXRhbCBzeXN0ZW0gZnJvbSBjcmVhdGluZyBu
ZXcgcmVzaWRlbmN5IHByb2dyYW1zLCBpbmNyZWFzaW5nIHRoZSBzaXplIG9mIHRob3NlIHRoYXQg
ZXhpc3QsIGFuZCByZXF1aXJpbmcgdGhlIGhvc3BpdGFsIHRvIG5vdGlmeSBhcHBsaWNhbnRzIHRo
YXQgaXQgaXMgb24gcHJvYmF0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiwgYW5vdGhl
ciBhY2NyZWRpdGF0aW9uIGdyb3VwLCBhbHNvIGNvbmZpcm1lZCB0aGF0IGl0IHdhcyBvbiBzaXRl
IHRoaXMgd2VlayBmb3IgYSB2aXNpdCByZWdhcmRpbmcgYSBwYXRpZW50IHNhZmV0eSBjb25jZXJu
LjwvcD48cD5UaGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgc2VudCBhIGxpc3Qgb2YgcXVlc3Rpb25zIHRvIFN1
bW1hIHJlcHJlc2VudGF0aXZlcyBhbmQgcmVjZWl2ZWQgdGhlIGZvbGxvd2luZyBzdGF0ZW1lbnQg
ZnJvbSBzcG9rZXNwZXJzb24gTWlrZSBCZXJuc3RlaW46PC9wPjxwPiYjODIyMDtTdW1tYSBIZWFs
dGggaXMgdmVyeSBwbGVhc2VkIHRvIHJlcG9ydCB3ZSBoYXZlIGZpbGxlZCBhbGwgb2Ygb3VyIDYz
IGF2YWlsYWJsZSBzbG90cyBmb3IgdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgTWF0Y2guIEVhY2ggb2YgdGhl
IHJlc2lkZW50cyBzZWxlY3RlZCBpcyBhbiBvdXRzdGFuZGluZyBjYW5kaWRhdGUgYW5kIHdlIGxv
b2sgZm9yd2FyZCB0byB0aGVtIGpvaW5pbmcgdGhlIFN1bW1hIEhlYWx0aCBmYW1pbHkuIFdlIGFy
ZSBhbHNvIHZlcnkgaGFwcHkgd2l0aCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIE5FT01FRCBncmFkdWF0ZXMgd2Ug
YXJlIHdlbGNvbWluZyB0byBvdXIgcHJvZ3JhbXMgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U3Vt
bWEgSGVhbHRoIHdpdGhkcmV3IHRoZSBFbWVyZ2VuY3kgTWVkaWNpbmUgcHJvZ3JhbSBmcm9tIHRo
ZSBNYXRjaCB0aGlzIHllYXIgd2hpbGUgd2UgYXdhaXQgcmVzdWx0cyBvZiBvdXIgcmVjZW50IGFw
cGVhbCB0byB0aGUgQWNjcmVkaXRhdGlvbiBDb3VuY2lsIG9uIEdyYWR1YXRlIE1lZGljYWwgRWR1
Y2F0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3VtbWEgb2ZmaWNpYWxzIHdlcmUgdGlnaHQtbGlwcGVkIGFi
b3V0IGRldGFpbHMgYmV5b25kIHRoYXQsIGluY2x1ZGluZyBob3cgbWFueSBzbG90cyB0aGUgaGVh
bHRoIHN5c3RlbSB1c3VhbGx5IGZpbGxzIG9uIE1hdGNoIERheSBhbmQgaG93IEFDR01FJiM4MjE3
O3MgZGVjaXNpb24gYWZmZWN0ZWQgcmVzaWRlbnRzLjwvcD48cD5JdCBpcyB1bmNsZWFyIHdoZW4g
dGhlIGhvc3BpdGFsIGFwcGVhbGVkIEFDR01FJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24uPC9wPjxwPk1hdGNo
IERheTwvcD48cD5SZWdhcmRsZXNzLCB0aGUgTkVPTUVEIHN0dWRlbnRzIHdobyB3ZXJlIG1hdGNo
ZWQgYXQgdGhlIGhvc3BpdGFsIHNob3dlZCBlbnRodXNpYXNtIGFib3V0IHRoZSBvcHBvcnR1bml0
eS4gPC9wPjxwPkVpZ2h0IG9mIHRoZSAyMiBzdHVkZW50cyBtYXRjaGVkIHdpdGggU3VtbWEgd2ls
bCBzcGVuZCBhIHRyYW5zaXRpb25hbCB5ZWFyIHdpdGggdGhlIGhlYWx0aCBzeXN0ZW0sIHRoZW4g
ZmluaXNoIHRoZWlyIHJlc2lkZW5jeSBhdCBhIGRpZmZlcmVudCBob3NwaXRhbC4gT2YgdGhlIHJl
bWFpbmluZyAxNCBzdHVkZW50cywgZm91ciB3ZXJlIG1hdGNoZWQgdG8gdGhlIGludGVybmFsIG1l
ZGljaW5lIGRlcGFydG1lbnQ7IHRocmVlIHRvIGZhbWlseSBtZWRpY2luZTsgdHdvIHRvIHBzeWNo
aWF0cnk7IGFuZCBvbmUgZWFjaCB0byBwcmVsaW1pbmFyeSBtZWRpY2luZSwgb3J0aG9wZWRpYyBz
dXJnZXJ5LCBnZW5lcmFsIHN1cmdlcnksIHBhdGhvbG9neSBhbmQgb2JzdGV0cmljcyBhbmQgZ3lu
ZWNvbG9neS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSByZWFsbHkgZXhjaXRlZC4gSSB3YW50ZWQg
dG8gYmUgY2xvc2UgdG8gaG9tZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgV2hpdG5leSBTb21tZXJzIG9mIEFrcm9u
LCB3aG8gd2lsbCBjb21wbGV0ZSBhIHRocmVlLXllYXIgcmVzaWRlbmN5IGF0IFN1bW1hIGluIGZh
bWlseSBtZWRpY2luZS4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlIHdob2xlIGhvc3BpdGFsIHNob3VsZG4m
IzgyMTc7dCBoYXZlIHRvIHN1ZmZlciBiYXNlZCBvbiBvbmUgc3BlY2lhbHR5LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+U3R1ZGVudHMgYmVnaW4gYXBwbHlpbmcgZm9yIHJlc2lkZW5jeSBwcm9ncmFtcyBhdCB0aGUg
YmVnaW5uaW5nIG9mIHRoZWlyIGZvdXJ0aCB5ZWFyIGFuZCB0aGVuIHNwZW5kIGEgZmV3IG1vbnRo
cyBpbnRlcnZpZXdpbmcgd2l0aCBob3NwaXRhbHMuPC9wPjxwPkJvdGggdGhlIGhvc3BpdGFscyBh
bmQgdGhlIHN0dWRlbnRzIGluZGljYXRlIHRoZWlyIHByZWZlcmVuY2VzIHRvIHRoZSBOYXRpb25h
bCBSZXNpZGVudCBNYXRjaGluZyBQcm9ncmFtLCB3aGljaCBkZXRlcm1pbmVzIHRoZSBmaW5hbCBw
YWlyaW5ncyB1c2luZyBhbiBhbGdvcml0aG0gYmFzZWQgb24gdGhlaXIgcHJlZmVyZW5jZXMuPC9w
PjxwPkVhY2ggcmVzaWRlbmN5IHByb2dyYW0gaXMgdGhyZWUgdG8gZml2ZSB5ZWFycyBsb25nIGFu
ZCBiZWdpbnMgaW4gSnVseS48L3A+PHA+U3R1ZGVudHMgYW5kIGluc3RpdHV0aW9ucyBoYWQgdG8g
ZmlsZSB0aGVpciBwcmVmZXJlbmNlcyBieSBGZWIuIDIyLCBqdXN0IHdlZWtzIGFmdGVyIFN1bW1h
IGxvc3QgaXRzIGFjY3JlZGl0YXRpb24uPC9wPjxwPkZvciBzb21lIHN0dWRlbnRzLCB0aG91Z2gs
IHRoZSBsb3NzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjaGFuZ2UgdGhlaXIgZGVjaXNpb24gJiM4MjEyOyAmIzgy
MjA7bm90IGV2ZW4gYSBsaXR0bGUgYml0LCYjODIyMTsgc2FpZCBNaWNoYWVsIEdyYWhhbSwgd2hv
IHdpbGwgY29tcGxldGUgaGlzIHJlc2lkZW5jeSBpbiB0aGUgaW50ZXJuYWwgbWVkaWNpbmUgZGVw
YXJ0bWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSBub3RoaW5nIGJ1dCBnb29kIHRoaW5ncyB0byBz
YXkgYWJvdXQgU3VtbWEgJiM4MjMwOyBJdCB3YXMgYSB0b3AgY2hvaWNlIGJlZm9yZSBhbGwgdGhh
dCBhbmQgdGhlIHRvcCBjaG9pY2UgYWZ0ZXIuIEkmIzgyMTc7bSBleGNpdGVkIHRvIHN0YXJ0LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlcmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMjE2
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj50Y290dG9t
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVyZXNhX0NvdHRvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNw
OyYjNjQ7VGhlcmVzYV9Db3R0b20mbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.