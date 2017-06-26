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Summa Health plans to eliminate jobs, discontinue some services because of “staggering operating losses”

Beacon Journal staff report

Published: June 26, 2017 - 09:33 AM | Updated: June 26, 2017 - 12:32 PM
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A view of the main entrace to Summa Akron City Hospital on Arch Street in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal file photo)

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Summa Health plans to eliminate about 300 positions and discontinue and consolidate some services because it’s “facing staggering operating losses” of more than $60 million this year, interim President and CEO Dr. Cliff Deveny wrote in a memo sent to employees Monday.

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