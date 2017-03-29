Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIFN5c3RlbSBoYXMgbG9zdCBpdHMgYXBwZWFsIHdpdGggYSBuYXRpb25h
bCBhY2NyZWRpdGF0aW9uIGNvdW5jaWwgdGhhdCBhYnJ1cHRseSBzdHJpcHBlZCB0aGUgaW5zdGl0
dXRpb24gb2YgaXRzIGFiaWxpdHkgdG8gdHJhaW4gZW1lcmdlbmN5IHJvb20gcmVzaWRlbnRzIGF0
IEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwgSnVseSAxLjwvcD48cD5TdW1tYSBzaW11bHRhbmVvdXNseSBs
b3N0IGl0cyBiaWQgZm9yIHRoZSBncm91cCB0byBsaWZ0IGEgYmxhbmtldCBwcm9iYXRpb24sIHBy
b2hpYml0aW5nIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtIGZyb20gc3RhcnRpbmcgbmV3IHJlc2lkZW5jeSBw
cm9ncmFtcyBvciBpbmNyZWFzaW5nIHRoZSBzaXplIG9mIHRob3NlIHRoYXQgYWxyZWFkeSBleGlz
dC48L3A+PHA+RHIuIENsaWZmIERldmVueSwgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBpbnRlcmltIHByZXNpZGVu
dCBhbmQgQ0VPLCBpbmZvcm1lZCBzdGFmZiAgdGhhdCBTdW1tYSBoYWQgbG9zdCBpdHMgYXBwZWFs
IGluIGEgbWVtbyBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBwbGVkZ2UgdG8g
b3VyIGNvbW11bml0eSBhbmQgdG8gZWFjaCBvZiB5b3UgYXMgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgU3VtbWEg
ZmFtaWx5IHRoYXQgZGVzcGl0ZSB0b2RheSYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uLCB3ZSB3aWxsIHJlbWFp
biBjb21wbGV0ZWx5IGNvbW1pdHRlZCB0byBvdXIgW290aGVyXSByZXNpZGVuY3kgcHJvZ3JhbXMs
IHdlIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gYWdncmVzc2l2ZWx5IHJlY3J1aXQgY29yZSBlbWVyZ2VuY3kg
bWVkaWNpbmUgZmFjdWx0eSBhbmQgd2Ugd2lsbCB3b3JrIHRpcmVsZXNzbHkgdG8gcmVidWlsZCB0
aGUgRW1lcmdlbmN5IE1lZGljaW5lIFJlc2lkZW5jeSBQcm9ncmFtLCYjODIyMTsgRGV2ZW55IHNh
aWQuPC9wPjxwPkRldmVueSwgYSBmb3JtZXIgU3VtbWEgZXhlY3V0aXZlLCByZXR1cm5lZCB0byBB
a3JvbiBhbmQgdG9vayBvdmVyIGxlYWRlcnNoaXAgb2YgU3VtbWEgTWFyY2ggMTMsIHRocmVlIGRh
eXMgYWZ0ZXIgU3VtbWEgZmlsZWQgaXRzIGFwcGVhbHMgJiM4MjEyOyB0ZWNobmljYWxseSBjYWxs
ZWQgJiM4MjIwO3JlcXVlc3RzIGZvciByZWNvbnNpZGVyYXRpb24mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgd2l0
aCB0aGUgQWNjcmVkaXRhdGlvbiBDb3VuY2lsIG9uIEdyYWR1YXRlIE1lZGljYWwgRWR1Y2F0aW9u
LjwvcD48cD5BIFN1bW1hIHNwb2tlc21hbiBzYWlkIERldmVueSB3YXMgdW5hdmFpbGFibGUgZm9y
IGFuIGludGVydmlldyBXZWRuZXNkYXkuIDwvcD48cD5XaGF0IFN1bW1hIGFyZ3VlZCBpbiBpdHMg
YXBwZWFsIGlzIHVuY2xlYXIsIGFzIGlzIHdoeSBpdCBmYWlsZWQuPC9wPjxwPkluIEZlYnJ1YXJ5
LCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgb2J0YWluZWQgYSByZXBvcnQgdGhhdCBvdXRsaW5lZCB0aGUg
cmVhc29ucyBiZWhhbmQgdGhlIGFjY3JlZGl0YXRpb24gY291bmNpbCYjODIxNztzIGFjdGlvbi48
L3A+PHA+QW1vbmcgb3RoZXIgdGhpbmdzLCBpdHMgIHJlcHJlc2VudGF0aXZlcyBzYWlkIHRoZXkg
Zm91bmQgU3VtbWEgcGF0aWVudHMgd2VyZSBiZWluZyBzZW50IGhvbWUgZnJvbSBBa3JvbiBDaXR5
JiM4MjE3O3MgRVIgYWZ0ZXIgYmVpbmcgc2VlbiBieSByZXNpZGVudHMsIG5vdCB0aGUgc3VwZXJ2
aXNpbmcgZW1lcmdlbmN5IHJvb20gcGh5c2ljaWFucywgZXZlbiBhZnRlciBzb21lIG9mIHRoZSBy
ZXNpZGVudHMgc291Z2h0IHRoZWlyIHN1cGVydmlvcnMgaGVscC4gPC9wPjxwPlRoZSBhY2NyZWRp
dGFpb24gZ3JvdXAgYWxzbyBmb3VuZCBkZWxheXMgaW4gY2FyZSBmb3IgdHJhdW1hIHBhdGllbnRz
IGFuZCBwb3NzaWJsZSBzdHJva2UgdmljdGltcyBhbmQgc2FpZCBuZXcgdGVhY2hpbmcgc3RhZmYg
YnJvdWdodCBhZnRlciBTdW1tYSBhYnJ1cHRseSBjaGFuZ2VkIEVSIHBoeXNpY2lhbiBwcm92aWRl
cnMgbGFja2VkIHRoZSBleHBlcnRpc2UgbmVlZGVkIHRvIHRyYWluIG5ldyBkb2N0b3JzLjwvcD48
cD5BbWFuZGEgR2FycmV0dCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjUgb3IgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5hZ2FycmV0dEB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.