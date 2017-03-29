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Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: March 29, 2017 - 02:56 PM | Updated: March 29, 2017 - 03:46 PM

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