All CATEGORIES
☰ Menu

Hospitals & health care

Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: March 29, 2017 - 02:56 PM | Updated: March 30, 2017 - 10:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

odot31cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
ODOT planning nearly $400 million of road and bridge work in Akron area this year

LAKE TWP.: Ohio will work on $2.3 billion worth of new and ongoing road and bridge projects this year, including nearly $400 million worth in the Akron area.

summa31cut_03
Modern architecture: Summa reveals what its new, six-story tower will look like
coats31web
Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them
Smithers Rapra to open new lab in Akron Global Business Accelerator
angley31cut
Judge: Ernest Angley, Cathedral Buffet owe $388,000 over unpaid labor
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next