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Hospitals & health care

Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: March 29, 2017 - 02:56 PM | Updated: March 30, 2017 - 10:40 AM
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A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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