All CATEGORIES
☰ Menu

Summit Brew Path is well-traveled on first weekend

Summit Brew Path off to smashing start; Guilford Township couple complete it the first day

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 12:46 PM | Updated: February 21, 2017 - 07:24 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A Summit Brew Path passport belonging to Karl Boettger photographed on Monday in Wadsworth. Karen and Karl finished the Summit Brew Path in 10 hours on Saturday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

robot22_web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections

CUYAHOGA FALLS: It’s not exactly Star Wars technology, but Western Reserve Hospital’s newest employee does look a bit like R2-D2.

hotel22cut_01
Developers team up on $25 million plan to reopen City Center Hotel in downtown Akron
police22cut_01
Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week
carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff
hoch22cut_01
Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next