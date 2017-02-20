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Summit Brew Path is well-traveled on first weekend

Summit Brew Path off to smashing start; Guilford Township couple complete it the first day

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 12:46 PM | Updated: February 21, 2017 - 07:24 AM
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A Summit Brew Path passport belonging to Karl Boettger photographed on Monday in Wadsworth. Karen and Karl finished the Summit Brew Path in 10 hours on Saturday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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