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Summit County addresses human trafficking in new juvenile court program that is a first in Ohio

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: September 27, 2016 - 08:36 PM | Updated: September 28, 2016 - 06:58 AM
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Summit County Juvenile Court Judge Linda Tucci Teodosio enters the courtroom to hear cases on the human trafficking docket on Aug. 15, in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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