Summit County, AFSCME union agree to new three-year contract

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEZlZGVyYXRpb24gb2YgU3RhdGUsIENv
dW50eSBhbmQgTXVuaWNpcGFsIEVtcGxveWVlcyBMb2NhbCAxMjI5IGhhdmUgYWdyZWVkIHRvIGEg
bmV3IHRocmVlLXllYXIgY29udHJhY3QgY2FsbGluZyBmb3IgMi41IHBlcmNlbnQgcmFpc2VzIGVh
Y2ggeWVhci48L3A+PHA+VGhlIGRlYWwgYWZmZWN0cyA2OSB3b3JrZXJzIGluIHRoZSBmaXNjYWwg
b2ZmaWNlLjwvcD48cD5Db3VudHkgQ291bmNpbCBhcHByb3ZlZCB0aGUgYWdyZWVtZW50IE1vbmRh
eS4gSXQgcnVucyB0aHJvdWdoIEF1Z3VzdCAyMDE5LjwvcD48cD5UaGUgIHVuaW9uIGNvdWxkbiYj
ODIxNzt0IGJlIHJlYWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQsIGJ1dCBjb3VudHkgbGVhZGVycyBzYWlkIG1l
bWJlcnMgc2lnbmVkIG9mZiBvbiB0aGUgZGVhbCBsYXN0IHdlZWsuPC9wPjxwPlRoZSBhZ3JlZW1l
bnQgaXMgYmV0dGVyIHRoYW4gdGhlIGxhc3Qgb25lLCB3aGljaCBwcm92aWRlZCByYWlzZXMgb2Yg
MS41LCAxLjc1IGFuZCAyLjI1IHBlcmNlbnQuPC9wPjxwPlRoZSBjb3VudHkgaGFzIDEyIGJhcmdh
aW5pbmcgdW5pdHMsIGFuZCB0aGlzIGRlYWwga2lja3Mgb2ZmIGFib3V0IDE4IG1vbnRocyBvZiBu
ZWdvdGlhdGlvbnMgd2l0aCBpdHMgdW5pb25zLiBOZXh0IHVwIGFyZSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mg
ZGVwdXRpZXMgYW5kIHRoZSBGcmF0ZXJuYWwgT3JkZXIgb2YgUG9saWNlIExvZGdlIDEzOS48L3A+
PHA+SmFzb24gRG9kc29uLCBjaGllZiBvZiBzdGFmZiBmb3IgQ291bnR5IEV4ZWN1dGl2ZSBJbGVu
ZSBTaGFwaXJvLCBkZWNsaW5lZCB0byB0YWxrIGFib3V0IHdoYXQgdGhlIGZpcnN0IGFncmVlbWVu
dCBtZWFucyBmb3IgdGhlIG90aGVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgb3VyIHBvbGlj
eSBub3QgdG8gZGlzY3VzcyBjb250cmFjdCBuZWdvdGlhdGlvbnMgb3IgZnV0dXJlIGNvbnRyYWN0
IG5lZ290aWF0aW9ucyB3aXRoIHRoZSBtZWRpYSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkVhcmxp
ZXIgdGhpcyB5ZWFyLCBBa3JvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgYXBwcm92ZWQgbmV3IHRocmVlLXllYXIg
Y29udHJhY3RzIGZvciBpdHMgdW5pb25zIGFuZCB3b3JrZXJzIGNhbGxpbmcgZm9yIDMgcGVyY2Vu
dCByYWlzZXMgdGhpcyB5ZWFyIGFuZCAyLjUgcGVyY2VudCByYWlzZXMgaW4gZWFjaCBvZiB0aGUg
bmV4dCB0d28geWVhcnMuIDwvcD48cD5JbiBvdGhlciBidXNpbmVzcywgdGhlIGNvdW5jaWwgYWdy
ZWVkIHRoYXQgdGhlIGNvdW50eSB3aWxsIHN0YXJ0IGFjY2VwdGluZyBhcHBsaWNhdGlvbnMgZm9y
IDIwMTcgZG9nIGxpY2Vuc2VzIGVhcmx5IHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+VGhlIGFwcGxpY2F0aW9u
IHByb2Nlc3Mgd2lsbCBiZWdpbiBPY3QuIDIyLCB0aGUgc2FtZSBkYXkgdGhhdCB0aGUgY291bnR5
IHdpbGwgaG9sZCBpdHMgc2V2ZW50aCBhbm51YWwgQWRvcHQtQS1UaG9uICBmcm9tIDEwIGEubS4g
dG8gMyBwLm0uIGF0IHRoZSBjb3VudHkgYW5pbWFsIGNvbnRyb2wgZmFjaWxpdHksIDI1MCBPcHBv
cnR1bml0eSBQYXJrd2F5LCBBa3Jvbi48L3A+PHA+U3RhdGUgbGF3IHJlcXVpcmVzIGRvZyBvd25l
cnMgYW5kIGtlbm5lbHMgdG8gbGljZW5zZSB0aGVpciBkb2dzIGVhY2ggeWVhciBieSBKYW4uIDMx
IG9yIGFmdGVyIGFjcXVpcmluZyBhIGRvZy4gQSBsaWNlbnNlIGluIFN1bW1pdCBjb3N0cyAkMTgu
PC9wPjxwPlRoZSBjb3VudHkgaGFzIHNvbGQgMzksMzI0IGxpY2Vuc2VzIHNvIGZhciB0aGlzIHll
YXIuPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGRldGFpbHMgb24gdGhlIEFkb3B0LUEtVGhvbiwgZ28gdG86IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N1bW1pdHBldGFkb3B0aW9uIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zdW1taXRwZXRhZG9wdGlvbjwvYT4uPC9wPjxwPlJp
Y2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCBAYXJtb25yaWNrQUJKLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.