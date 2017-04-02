Summit County agencies holding events to encourage end-of-life choices

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIC4uLjwvcD48IS0t
UFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPlZpc2l0OiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN1bW1p
dGNvdW50eWhlYWx0aC5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuc3VtbWl0Y291bnR5aGVhbHRo
Lm9yZzwvYT4gb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3N1bW1pdG9oaW9wcm9iYXRlLmNvbS8iIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vc3VtbWl0b2hpb3Byb2JhdGUuY29tLzwvYT4uIDwvcD48cD5DYWxs
OiBEb25uYSBTa29kYSwgU3VtbWl0IENvdW50eSBoZWFsdGggY29tbWlzc2lvbmVyLCBhdCAzMzAt
OTI2LTU2ODQgb3IgU3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9iYXRlIEp1ZGdlIEVsaW5vcmUgTWFyc2ggU3Rv
cm1lciBhdCAzMzAtNjQzLTIzMzAuPC9wPg==
PHA+VHdvIFN1bW1pdCBDb3VudHkgYWdlbmNpZXMgYXJlIHRlYW1pbmcgdXAgdG8gZW5jb3VyYWdl
IHBlb3BsZSB0byBtYWtlIHRvdWdoIGVuZC1vZi1saWZlIGNob2ljZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgZGlz
Y3VzcyB0aGVtIHdpdGggdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgYW5kIGRvY3RvcnMuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBD
b3VudHkgUHJvYmF0ZSBDb3VydCBhbmQgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSGVhbHRoIERlcGFydG1l
bnQgd2lsbCBob2xkIGEgc2VyaWVzIG9mIGV2ZW50cyBpbiBBcHJpbCBhbmQgZWFybHkgTWF5IHRv
IHByb3ZpZGUgaW5mb3JtYXRpb24gb24gY3JlYXRpbmcgYWR2YW5jZSBkaXJlY3RpdmVzIG9yIG90
aGVyIGFpZHMgdGhhdCBtYWtlIGl0IGNsZWFyIHdoYXQgc3RlcHMgcGVvcGxlIHdhbnQgdGFrZW4g
d2hlbiB0aGV5IGRpZS48L3A+PHA+VGhlIGVmZm9ydCB3aWxsIGhlbHAgbWFyayBOYXRpb25hbCBI
ZWFsdGhjYXJlIERlY2lzaW9ucyBEYXkgKE5IREQpLCB3aGljaCBpcyBBcHJpbCAxNiBhbmQgZW1w
aGFzaXplcyB0aGUgaW1wb3J0YW5jZSBvZiBhZHZhbmNlIGNhcmUgcGxhbm5pbmcuPC9wPjxwPlN1
bW1pdCBDb3VudHkgUHJvYmF0ZSBDb3VydCBKdWRnZSBFbGlub3JlIE1hcnNoIFN0b3JtZXIgc2Fp
ZCBzb21lIG9mIHRoZSBtb3N0IGRpZmZpY3VsdCBkZWNpc2lvbnMgc2hlIG1ha2VzIGludm9sdmUg
aGVhbHRoIGNhcmUgZGVjaXNpb25zIGZvciBwZW9wbGUgd2hvIGhhdmUgbm90IG1hZGUgdGhlaXIg
d2lzaGVzIGNsZWFyLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0FkdmFuY2UgZGlyZWN0aXZlcyBnaXZlIHlvdSBh
IHdheSB0byBsZXQgeW91ciBmYW1pbHksIGZyaWVuZHMgYW5kIGhlYWx0aCBjYXJlIHByb3ZpZGVy
cyBrbm93IHlvdXIgd2lzaGVzIGlmIHlvdSBhcmUgdW5hYmxlIHRvIGNvbW11bmljYXRlLCYjODIy
MTsgU3Rvcm1lciBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLiAmIzgyMjA7SGF2aW5nIHRoaXMgb2Z0
ZW4gZGlmZmljdWx0IGNvbnZlcnNhdGlvbiBub3cgY2FuIHNhdmUgeW91ciBmYW1pbHkgZnJvbSBt
b3JlIGRpZmZpY3VsdCBjaG9pY2VzIGluIHRoZSBmdXR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TZXZlcmFs
IG90aGVyIGxvY2FsIGFnZW5jaWVzIGFsc28gYXJlIGhlbHBpbmcgd2l0aCB0aGUgZXZlbnRzLjwv
cD48cD5UaGUgZXZlbnRzIHdpbGwgYmU6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGh1cnNkYXk6IDgg
YS5tLiB0byBub29uLCBIZWFsdGggU2VuaW9yIEV4cG8sIEpld2lzaCBGYW1pbHkgU2VydmljZSwg
NzUwIFdoaXRlIFBvbmQgRHJpdmUgaW4gQWtyb24uIEV2ZW50IHdpbGwgaW5jbHVkZSBsaW5lIGRh
bmNpbmcsIHJhZmZsZXMsIHByaXplcyBhbmQgaGVhbHRoIHNjcmVlbmluZ3MuPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7QXByaWwgMjY6IDYgdG8gOCBwLm0uLCBTdHJhaWdodCBUYWxrIEFib3V0IFByb2Jh
dGUsIGF1ZGl0b3JpdW0gb2YgdGhlIEFrcm9uLVN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnks
IDYwIFMuIEhpZ2ggU3QuIGluIEFrcm9uLiBTcGVha2VycyB3aWxsIGluY2x1ZGUgU3Rvcm1lciBh
bmQgcHJvYmF0ZSBjb3VydCBNYWdpc3RyYXRlIE5pY29sZSBXYWxrZXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7QXByaWwgMjc6IDU6MzAgdG8gNyBwLm0uLCBBZHZhbmNlIERpcmVjdGl2ZXMgV29ya3No
b3AsIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBIZWFsdGggJmFtcDsgV2VsbG5lc3Mg
Q2VudGVyLCAxOTQwIFRvd24gUGFyayBCbHZkLiBpbiBHcmVlbi4gUmVmcmVzaG1lbnRzIHdpbGwg
YmUgc2VydmVkLiBUbyByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtNjY4LTQ2ODMgYnkgQXByaWwgMTQuPC9w
PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TWF5IDQ6IDEgdG8gMyBwLm0uLCBNdW5yb2UgRmFsbHMgU2VuaW9y
IEZhaXIsIExlaG5lciBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCAzNSBTLiBSaXZlciBSb2FkIGluIE11bnJv
ZSBGYWxscy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNYXkgNTogMTEgYS5tLiB0byAxIHAubS4sIE5h
dGlvbmFsIEhlYWx0aGNhcmUgRGVjaXNpb25zIERheSBFdmVudCwgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgy
MTc7cyBIb3NwaXRhbCYjODIxNztzIEtpZHMgQ2FmZSwgMSBQZXJraW5zIFNxdWFyZSBpbiBBa3Jv
bi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.