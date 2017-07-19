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Justice system

Summit County changes death penalty process; attorneys for Akron man charged in fatal fire to present evidence before case goes to grand jury

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 19, 2017 - 08:55 PM | Updated: July 20, 2017 - 06:54 AM
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Stanley Ford during a video appearance for a hearing in the arraignment courtroom of Akron Municipal Court May 25. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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