All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Summit County changes death penalty process; attorneys for Akron man charged in fatal fire to present evidence before case goes to grand jury

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 19, 2017 - 08:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stanley Ford during a video appearance for a hearing in the arraignment courtroom of Akron Municipal Court May 25. Ford has been arrested for the fatal arson fire that killed a family of seven in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

reece20web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution - 9:11 PM

The boyfriend of a Northfield woman in prison for bilking people across the country out of thousands of dollars in an Internet scam avoided prison time during his sentencing Wednesday.

Things You Need to Know — compiled July 19 - 10:01 PM
dreams20cut_01
Dreams Academy provides poise, positive role models for young black men - 9:10 PM
ohtrump20cut
President Trump returning to Ohio as tensions continue between White House and Gov. John Kasich - 9:10 PM
Regional news briefs — July 20, 2017 - 10:01 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next