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Local government

Summit County chooses new food vendor for courthouse; vendor plans to renovate, hopes to open by Labor Day

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 1, 2017 - 08:45 PM
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Street Treats Grill owners Mark and Wendy Graziani pose for a portrait outside the grill in Akron. Street Treats Grill will be taking over the vacant spot in the courthouse cafeteria. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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