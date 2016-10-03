Summit County Council members detail proposal for paid parental leave for new parents

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBDb3VuY2lsIG1lbWJlcnMgZ2F2ZSBtb3JlIGRldGFpbHMgTW9uZGF5
IGluIHRoZWlyIGNvbW1pdHRlZSBtZWV0aW5nIHNlc3Npb24gb24gYSBwcm9wb3NhbCB0byBvZmZl
ciBwYWlkIGZhbWlseSBsZWF2ZSB0byBuZXcgcGFyZW50cyB3aG8gd29yayBmb3IgdGhlIGNvdW50
eS4gIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG5hdHVyZSBvZiB0aGUgb3JkaW5hbmNlIGlzIHRvIGltcHJv
dmUgdGhlIHdheSB3ZSB0cmVhdCB5b3VuZyB3b21lbiB3aXRoaW4gb3VyIGVtcGxveWVlIHdvcmtm
b3JjZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ291bmNpbHdvbWFuLWF0LWxhcmdlIEVsaXphYmV0aCBXYWx0ZXJz
LCB3aG8gaW50cm9kdWNlZCB0aGUgbWVhc3VyZS4gU2hlIHNhaWQgdW5wYWlkIHBhcmVudGFsIGxl
YXZlIGlzIG9uZSByZWFzb24gd29tZW4gZWFybiBsZXNzIHRoYW4gbWVuIGluIHRoZWlyIGxpZmV0
aW1lIGJlY2F1c2UgdGhleSB0eXBpY2FsbHkgc3RheSBob21lIHdpdGggYSBjaGlsZC48L3A+PHA+
Q3VycmVudGx5IHRoZSBjb3VudHkgYWxsb3dzIHBhcmVudGFsIGxlYXZlLCBidXQgdGhlIGVtcGxv
eWVlIGhhcyB0byBleGhhdXN0IHRoZWlyIHNpY2sgYW5kIHZhY2F0aW9uIHRpbWUgaWYgdGhleSB3
YW50IHRvIHN0YXkgaG9tZSB3aXRoIGEgbmV3IGNoaWxkLjwvcD48cD5UaGUgcHJvcG9zYWwgd2ls
bCBiZSB2b3RlZCBvbiBieSB0aGUgZnVsbCBjb3VuY2lsIG5leHQgTW9uZGF5LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7UGFpZCBwYXJlbnRhbCBsZWF2ZSBpcyBnb29kIGVjb25vbWljIHBvbGljeSwgZ29vZCB3b3Jr
Zm9yY2UgcG9saWN5IGFuZCBnb29kIGZhbWlseSBwb2xpY3ksJiM4MjIxOyBXYWx0ZXJzIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJbiBwcm92aWRpbmcgcGFpZCBsZWF2ZSB0byBuZXcgcGFyZW50cywgd2UgaGVscCBy
ZWR1Y2UgZ2VuZGVyIGFuZCBlY29ub21pYyBkaXNwYXJpdGllcyBpbiBlYXJuaW5nIHBvd2VyLiBX
ZSBwcm92aWRlIGJlbmVmaXRzIHRoYXQgYXR0cmFjdCBhbmQgcmV0YWluIHlvdW5nZXIgZW1wbG95
ZWVzIHdobyBhcmUgY29uY2VybmVkIHdpdGggZmluZGluZyBqb2JzIHRoYXQgc3VwcG9ydCB0aGVp
ciBmYW1pbGllcy4gRnJvbSBhIHdvcmtmb3JjZSByZWNydWl0bWVudCAgW3N0YW5kcG9pbnRdLCB3
ZSYjODIxNztyZSBuZXZlciBnb2luZyB0byBiZSBlY29ub21pY2FsbHkgY29tcGV0aXRpdmUgaW4g
dGVybXMgb2Ygd2FnZXMsIGJ1dCB3ZSBzaG91bGQgYmUgY29tcGV0aXRpdmUgaW4gdGVybXMgb2Yg
YmVuZWZpdHMgYW5kIGNhbiBzZXJ2ZSBhcyBhIGhlbHBmdWwgdG9vbCB0byBhcm0gb3VyIEh1bWFu
IFJlc291cmNlcyBEZXBhcnRtZW50LiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkNvdW50eSBjaGllZiBvZiBzdGFm
ZiBKYXNvbiBEb2Rzb24gc2FpZCB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24gd291bGQgYWxsb3cgcGFpZCBsZWF2
ZSBmb3Igc2l4IHN0cmFpZ2h0IGNhbGVuZGFyIHdlZWtzLCBzdGFydGluZyB3aGVuIHRoZSBjaGls
ZCBpcyBib3JuIG9yIGFkb3B0ZWQuICA8L3A+PHA+VG8gYmUgZWxpZ2libGUsIHRoZSBjb3VudHkg
ZW1wbG95ZWUgbXVzdCBiZSBlbXBsb3llZCBhdCBsZWFzdCAxMiBtb250aHMgYW5kIG11c3QgaGF2
ZSB3b3JrZWQgNjAgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgdGltZSBvbiB0aGVpciBqb2IsIG11c3QgYmUgYSBi
aW9sb2dpY2FsIHBhcmVudCBvciBwYXJlbnQgb2YgYSBsZWdhbGx5IGFkb3B0ZWQgY2hpbGQsIGFu
ZCB0aGUgY2hpbGQgbXVzdCByZXNpZGUgd2l0aCB0aGUgcGFyZW50LiAgVGhlIG5ldyBwYXJlbnQg
bXVzdCBwcm92aWRlIGRvY3VtZW50YXRpb24gb2YgdGhlIGJpcnRoIG9yIGFkb3B0aW9uIHdpdGhp
biAzMCBkYXlzIHByaW9yIHRvIHRha2luZyB0aGUgdGltZSBvZmYuICA8L3A+PHA+SGUgc2FpZCB0
aGVyZSBpcyBzb21lIGxlbmllbmN5IGZvciBhbnkgdW5mb3Jlc2VlbiBwcm9ibGVtcy4gPC9wPjxw
PlVuZGVyIHRoZSBmZWRlcmFsIEZhbWlseSBhbmQgTWVkaWNhbCBMZWF2ZSBBY3QsIGVtcGxveWVy
cyBjYW4gdGFrZSB1cCB0byAxMiB3ZWVrcyBvZiB1bnBhaWQgbGVhdmUuPC9wPjxwPkNvdW50eSBl
bXBsb3llZXMgY2FuIHRha2UgbW9yZSB0aGFuIHNpeCB3ZWVrcyBpZiB0aGV5IG5lZWQgaXQgYnV0
IG11c3QgdXNlIHRoZWlyIHNpY2sgdGltZSBhbmQgdmFjYXRpb24gdGltZSB0byBkbyBzby4gPC9w
PjxwPkNvdW5jaWx3b21hbiBHbG9yaWEgUm9kZ2VycyB3aWxsIGludHJvZHVjZSBhbiBhbWVuZG1l
bnQgdGhhdCB3b3VsZCBwcm92aWRlIHRocmVlIHdlZWtzIG9mIHBhaWQgbGVhdmUgZm9yIHBhcmVu
dHMgb2Ygc3RpbGxib3JuIGJhYmllcyBvciBuZXdib3JucyB3aG8gZGllIHNob3J0bHkgYWZ0ZXIg
YmlydGguICA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgc3RpbGwgaGF2ZSB0byBnbyB0aHJvdWdoIHRoZSBi
aXJ0aCwgdGhlIGRlYXRoLCBhIGZ1bmVyYWwsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJl
IGFyZSBzbyBtYW55IGlzc3VlcyAuLi4uIFdlIG5lZWQgdG8gY29uc2lkZXIgdGhlIGZhY3QgdGhh
dCBpdCYjODIxNztzIGRpZmZpY3VsdCBmb3IgdGhlIG1vdGhlciwgZmF0aGVyIGFuZCBzaWJsaW5n
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlVuZGVyIHRoZSBleGlzdGluZyBjb3VudHkgb3JkaW5hbmNlLCBwYXJl
bnRzIGFyZSBlbnRpdGxlZCB0byBmaXZlIGJlcmVhdmVtZW50IGRheXMsIGJ1dCB0aGUgdGltZSBj
b21lcyBvdXQgb2YgdGhlaXIgc2ljayBkYXlzIGFuZCB2YWNhdGlvbiB0aW1lLjwvcD48cD5Eb2Rz
b24gc2FpZCB0aGUgZXN0aW1hdGVkIGNvc3QgdG8gdGhlIGNvdW50eSBmb3IgdGhlIHByb3Bvc2Vk
IHBhaWQgcGFyZW50YWwgbGVhdmUgZm9yIG5ldyBwYXJlbnRzIGlzICQ1MCwwMDAgYSB5ZWFyLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7QW55dGhpbmcgd2UgY2FuIGRvIHRvIHN1cHBvcnQgZmFtaWxpZXMsIEkgdGhp
bmsgaXMgaW5jcmVkaWJseSBpbXBvcnRhbnQsJiM4MjIxOyBDb3VuY2lsbWFuIEplZmYgV2lsaGl0
ZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+SGUgYXBwbGF1ZGVkIFdhbHRlcnMgb24gaGVyIGxlYWRlcnNoaXAgd2l0
aCB0aGUgcHJvcG9zYWwuICA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGlzIG5vdCBhIGJ1ZGdldCBidXN0ZXIg
YW5kIGdpdmVzIEhSIG9uZSBtb3JlIHRvb2wgdG8gaGVscCBpbiByZWNydWl0aW5nLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZC48L3A+PHA+TWFyaWx5biBNaWxsZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0z
MDk4IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tbWls
bGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.