Summit County Courthouse cafeteria to remain empty for a few more weeks; county seeking proposals for new vendor to replace Hattie’s

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291cnRob3VzZSBjYWZldGVyaWEgd2lsbCByZW1haW4gZW1w
dHkgZm9yIGF0IGxlYXN0IGEgZmV3IG1vcmUgd2Vla3MuPC9wPjxwPlRoZSBjb3VudHksIHdoaWNo
IGhhcyBiZWVuIGhhdmluZyBpbmZvcm1hbCB0YWxrcyB3aXRoIGFnZW5jaWVzIGludGVyZXN0ZWQg
aW4gcHJvdmlkaW5nIGZvb2Qgc2VydmljZSBpbiB0aGUgYmFzZW1lbnQgc3BvdCwgaGFzIGRlY2lk
ZWQgdG8gc29saWNpdCBmb3JtYWwgcHJvcG9zYWxzLiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvdW5jaWwgcGFz
c2VkIGEgcmVzb2x1dGlvbiB0aGlzIHdlZWsgZ2l2aW5nIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0aGUg
Z28tYWhlYWQgZm9yIHRoaXMgc3RlcC48L3A+PHA+SGF0dGllJiM4MjE3O3MgQ2FmZSwgd2hpY2gg
cHJvdmlkZWQgZm9vZCBzZXJ2aWNlIGluIHRoZSBjb3VydGhvdXNlIGZvciBzaXggeWVhcnMsIGNs
b3NlZCBzaG9wIERlYy4gMjMuIFRoZSBjbG9zdXJlIGxlZnQgdmVuZGluZyBtYWNoaW5lcyBhcyB0
aGUgb25seSBzb3VyY2Ugb2YgZm9vZCBpbiB0aGUgY291cnRob3VzZS48L3A+PHA+SmFzb24gRG9k
c29uLCBjaGllZiBvZiBzdGFmZiBmb3IgU3VtbWl0IENvdW50eSBFeGVjdXRpdmUgSWxlbmUgU2hh
cGlybywgc2FpZCB0aGUgY291bnR5IGhhcyB0YWxrZWQgdG8gc2V2ZXJhbCBvcmdhbml6YXRpb25z
IGludGVyZXN0ZWQgaW4gcmVwbGFjaW5nIEhhdHRpZSYjODIxNztzIGJ1dCBkZWNpZGVkICYjODIy
MDt0byBnbyB0aGUgcm91dGUgb2YgYSBtb3JlIGZvcm1hbCBwcm9jZXNzIHJhdGhlciB0aGFuIGp1
c3QgcGlja2luZyBvbmUgb2YgdGhlIHByb3Bvc2FscyB3ZSBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGluZm9ybWFs
bHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgY291bnR5JiM4MjE3O3MgcHJvcG9zYWwgZGVhZGxpbmUgaXMg
MiBwLm0uIE1hcmNoIDguPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSBkZWFkbGluZSwgY291bnR5IG9mZmljaWFs
cyB3aWxsIG1lZXQgd2l0aCB0aGUganVkZ2VzIGZvciB0aGUgcmV2aWV3IGFuZCBzZWxlY3Rpb24g
b2YgYSBuZXcgdmVuZG9yLjwvcD48cD5DcmFpZyBTdGFubGV5LCB0aGUgY291bnR5JiM4MjE3O3Mg
ZGlyZWN0b3Igb2YgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgc2VydmljZXMsIHNhaWQgaGUgaG9wZXMgYSBwcm92
aWRlciB3aWxsIGJlIGNob3NlbiBieSB0aGUgZW5kIG9mIE1hcmNoIGFuZCBmb29kIHNlcnZpY2Ug
d2lsbCByZXR1cm4gdG8gdGhlIGNvdXJ0aG91c2UgYnkgc29tZXRpbWUgaW4gQXByaWwuPC9wPjxw
PkNvdW50eSBsZWFkZXJzIG9yaWdpbmFsbHkgc2FpZCB0aGV5IGhvcGVkIHRvIGhhdmUgYSBuZXcg
cHJvdmlkZXIgcGlja2VkIGFmdGVyIHRoZSBmaXJzdCBvZiB0aGlzIHllYXIuIDwvcD48cD5IYXR0
aWUmIzgyMTc7cyBkZWNpZGVkIHRvIGNsb3NlIHRoZSBjYWZlIGJlY2F1c2UgaXQgaGFkIGJlZW4g
c3RydWdnbGluZyBhbmQgaGFkbiYjODIxNzt0IGltcHJvdmVkLiBIYXR0aWUmIzgyMTc7cyBub3cg
aGFzIG9ubHkgb25lIHJlbWFpbmluZyBjYWZlLCBhIGxhcmdlIGxvY2F0aW9uIGluIENhbmFsIFBs
YWNlLCA1MjAgUy4gTWFpbiBTdC48L3A+PHA+QWdlbmN5IGxlYWRlcnMgc2FpZCB0aGUgQ2FuYWwg
UGxhY2Ugc2l0ZSwgd2hpY2ggc2VydmVzIDYwMCBwZW9wbGUgYSBkYXksIHByb3ZpZGVzIGFtcGxl
IGZvb2Qtc2VydmljZSBqb2IgdHJhaW5pbmcgZm9yIHRoZSBhZ2VuY3kmIzgyMTc7cyBlbXBsb3ll
ZXMgd2l0aCBkZXZlbG9wbWVudGFsIGRpc2FiaWxpdGllcy48L3A+PHA+T3JnYW5pemF0aW9ucyBp
bnRlcmVzdGVkIGluIHN1Ym1pdHRpbmcgcHJvcG9zYWxzIG1heSBkbyBzbyBvbmxpbmUgYXQgcHVi
bGljcHVyY2hhc2UuY29tLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBTdGFubGV5IGF0IDMz
MC05MjYtMjQ5MC4gPC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAz
MzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0
ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rOiA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aDwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.