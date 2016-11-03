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Summit County drug overdoses dropped 40 percent in October compared to previous three months

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 3, 2016 - 05:43 PM | Updated: November 4, 2016 - 12:11 PM
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