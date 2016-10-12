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Summit County Executive Ilene Shapiro’s campaign apologizes for email

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 04:11 PM
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