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Summit County high school students vie for prizes by building bridges

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 24, 2017 - 06:59 PM | Updated: February 26, 2017 - 10:58 AM
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CuyahogaFalls High ninth grade students Matthew Nowak (left), 15, Tiffany Wilson, 14, and Quentin Ball, 14 prepare their bridge for testing at the 17th annual miniature bridge building competition Friday at the Summit County Fair Grounds in Tallmadge. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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