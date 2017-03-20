All CATEGORIES
☰ Menu

Summit County inspecting High Level Bridge this week

Beacon Journal staff report

Published: March 20, 2017 - 08:45 AM

MORE IN NEWS

jail20cut_02 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
New effort aims to reduce population at Summit County Jail, but some police chiefs disagree - 8:18 AM

Twenty-three inmates currently housed at the Summit County Jail don’t have beds.

canoeXXcut_01
New event celebrates historic Indian portage path by having racers carry their canoes
buzzard20_07
Locals party with birds at Hinckley’s 60th Buzzard Sunday
Start of spring means free Dairy Queen cones and Rita’s Italian ice - 10:45 AM
Trump_Russia_24521.jpg-4b463~14
No wiretap of Trump Tower, GOP intel committee says - 10:41 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next