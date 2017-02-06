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Summit County judge tells man charged with aggravated murder to consider a plea deal

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 6, 2017 - 01:58 PM | Updated: February 7, 2017 - 08:34 AM

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