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Summit County jurors find Efrem Johnson guilty of rape, other charges in case built on DNA evidence; Johnson plans to appeal

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 11, 2016 - 11:14 AM | Updated: October 11, 2016 - 02:30 PM

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