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Summit County

Summit County jurors find Efrem Johnson guilty of rape, other charges in case built on DNA evidence; Johnson plans to appeal

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 11, 2016 - 11:14 AM | Updated: October 12, 2016 - 07:44 AM
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Efrem Johnson before jury selection in his trial before Summit County Common Pleas Court Judge Paul Gallagher Thursday in Akron. He is being tried for rape and he is already in prison for murder. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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