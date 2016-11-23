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Summit County jury begins deliberations in Akron murder case

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 23, 2016 - 12:17 PM

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