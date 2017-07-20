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Summit County jury hears closing arguments in Fred Taylor murder case, will begin deliberations Friday

Beacon Journal staff report

Published: July 20, 2017 - 05:23 PM
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Fred Taylor, 19, writes on a legal pad during trial Monday in Summit County Common Pleas Court in Akron. Taylor is being charged for murder in the shooting death of Javon Knaff in May 2016. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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