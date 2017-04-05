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Rubber bowl

Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 12:20 PM | Updated: April 6, 2017 - 10:25 AM
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The Rubberbowl the former home of the University of Akron's Zip's is seen from The Spirit of Goodyear Blimp in this 2013 file photo. Summit County and Akron are foreclosing on the Rubber Bowl. The new owners have fallen behind on the tax bill but they want the city to rezone the property so they can make it a music venue. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


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