All CATEGORIES
☰ Menu

Rubber bowl

Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 12:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Rubberbowl the former home of the University of Akron's Zip's is seen from The Spirit of Goodyear Blimp in this 2013 file photo. Summit County and Akron are foreclosing on the Rubber Bowl. The new owners have fallen behind on the tax bill but they want the city to rezone the property so they can make it a music venue. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

field06cut_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark

The Akron RubberDucks found themselves under the bright lights Wednesday night — a day before Thursday’s home opener at Canal Park.

rubberbowl06cut_02
Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl
baseball06cut_03
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians
amazing06utweb
‘Amazing Race’ contestant Michael Rado, who grew up in Medina, talks about the demands of running around the globe
Bob Dyer: Roads near Akron hospitals resemble Baja 500
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next