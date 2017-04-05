All CATEGORIES
☰ Menu

Rubber bowl

Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 12:20 PM | Updated: April 6, 2017 - 10:25 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Rubberbowl the former home of the University of Akron's Zip's is seen from The Spirit of Goodyear Blimp in this 2013 file photo. Summit County and Akron are foreclosing on the Rubber Bowl. The new owners have fallen behind on the tax bill but they want the city to rezone the property so they can make it a music venue. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

uacross08cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Summit

William Cross Jr., a psychologist, author, theorist and researcher, spoke to several hundred people at the University of Akron’s Black Male Symposium on Friday as part of its Black Male Summit event.

barberton08cut
Barberton school district selects new superintendent
syria08cut_01
Analysis: U.S. missile strike could resonate beyond Syria
sweden08cut_01
Stolen truck plows into crowd, killing 4 in Stockholm; Sweden calls it terrorism
supco08cut_01
Gorsuch’s confirmation puts the Trump brand on the Supreme Court, perhaps for decades
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next